Дощовий прогноз: де литиме найсильніше і коли розпогодиться

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«3 червня у південній частині, східних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози, вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°», - йдеться в повідомленні.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

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Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в країні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області 3 червня без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-18 м/с. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 18-20°; по області вночі 7-12°, вдень 16-21°.

У наступні два дні, 4-5 червня, в Україні утримається мінлива хмарність з дощами з окремих областях. Зокрема, 4 червня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях невеликі, місцями помірні дощі, 5 червня у південно-східній частині країни та на Харківщині невеликі дощі, окремі грози; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 7-12°, на півдні та південному сході країни до 14°; вдень 16-21°, на Закарпатті до 23°.

У столичному регіоні 4-5 червня без істотних опадів. Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Також синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі 6 червня у східній частині, а вдень 7 червня по всій Україні.

Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°, на Закарпатті, 7 червня і у південних областях 20-25°.

У Києві 6-7 червня без опадів, лише вдень 7 червня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.