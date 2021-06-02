На Тернопільщині уперше за пів століття ремонтують міст на дорозі у Карпати

У Тернопільській області вперше за понад 50 років розпочали капітальний ремонт моста через річку Серет на автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укравтодор.

«Головне завдання мостовиків – зробити прогонову будову, котра б витримувала сучасний потік транспорту, адже траса Н-18 на Тернопільщині дужа завантажена. Міст з балкового перероблять в арковий. Влаштують три елементи труби», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що габарити моста збільшать до 9 метрів, розширять тротуари по обидва боки.

Як повідомлялося, на дорозі до Карпат Н-18 вже відфрезовано старе зношене покриття. За проєктом Президента «Велике будівництво» на відрізку цього автошляху у понад 70 км покладуть двошарове покриття з укріпленою основою дороги, розміткою та бар'єрним огородженням. У населених пунктах облаштують освітлення, пішохідні доріжки.

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У рамках проєкту Президента «Велике будівництво» на Тернопільщині запланували реалізувати 16 проєктів. Для цього в держбюджеті передбачили понад 120 млн грн.

Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив, що у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2 тис км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом восени 2019 року. Його мета побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.