Начальника штабу Одеського загону морської охорони оголосили в розшук

Начальника штабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова, що зник напередодні, оголосили у розшук.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця загону морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

"Першого заступника командира Одеського загону морської охорони - начальника штабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова, що зник в Одесі вранці 1 червня, оголошено сьогодні в розшук", - зазначила Гуменюк.

За її словами, інформацію про зникнення капітана 1-рангу внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження.

До оперативно-пошукових заходів залучені компетентні правоохоронні органи, а також задіяні власні сили Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, телефонний зв'язок з капітаном було втрачено зранку 1 червня.

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Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі - від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки. Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.