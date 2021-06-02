На Одещині вже добу шукають зниклого начштабу загону морської охорони

На Одещині уже добу тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

Про це повідомила вранці 2 червня кореспонденту Укрінформу речниця загону морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

"Протягом доби правоохоронцям, включно з УСБУ, не вдалося знайти зниклого 1 червня начштабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова - вранці 1 червня він вийшов з дому, але в розташування загону не прибув", - зазначила Гуменюк.

Зазначається, що з капітаном зранку було втрачено і телефонний зв'язок.

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Гуменюк також спростував чутки про те, що Черткова нібито знайдено пізно увечері 1 червня.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі - від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки). Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.