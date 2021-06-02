На Одещині вже добу шукають зниклого начштабу загону морської охорони

На Одещині вже добу шукають зниклого начштабу загону морської охорони

Укрінформ
На Одещині уже добу тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

Про це повідомила вранці 2 червня кореспонденту Укрінформу речниця загону морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

"Протягом доби правоохоронцям, включно з УСБУ, не вдалося знайти зниклого 1 червня начштабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова - вранці 1 червня він вийшов з дому, але в розташування загону не прибув", - зазначила Гуменюк.

Зазначається, що з капітаном зранку було втрачено і телефонний зв'язок.

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Гуменюк також спростував чутки про те, що Черткова нібито знайдено пізно увечері 1 червня.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі - від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки). Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.

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