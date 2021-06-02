На стоянці у Херсоні спалили дев'ять авто

У Херсоні вночі згоріло 9 автівок – за оперативною інформацією, 4 автівки згоріли вщент, а 5 автівок пошкоджено, інші автівки, що були на стоянці, врятовані.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у ГУ ДСНС в Херсонській області.

«Зараз іще рахують, адже машин там багато, дивляться, які пошкоджені повністю, які частково. На цей час є інформація, що 4 автівки згоріли повністю, 5 – пошкоджені й близько 15 – врятовані, загалом же на стоянці знаходиться більше машин», - зазначили у пресслужбі.

Також у пресслужбі повідомили, що виклик про пожежу надійшов о 3 годині ночі, і вже за годину її ліквідували. На місці працювало чотири одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Як повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУНП в області Віталій Байдаров, нічна пожежа сталася через підпал.

«Невідомий зловмисник підпалив автомобіль Mercedes, після цього полум’я перекинулося на інші автівки», - зазначив Байдаров.

За його словами, викликав пожежних охоронець автостоянки, який почув звук і побачив, що горить автівка.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід чоловіку, який підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 454 000 гривень.