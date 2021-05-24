Суд арештував чоловіка, який підпалив авто засновнику dtp.kiev.ua

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід чоловіку, який підпалив автомобіль засновника порталу dtp.kiev.ua, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 454 000 гривень.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу фігуранту. Він перебуватиме під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 454 000 гривень», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що ця подія трапилась у лютому 2021 року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці. Правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Як повідомлялося, у лютому засновнику порталу dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.

24 травня правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль.