Підпал «Епіцентру» на Миколаївщині: підозрюваний має психічні розлади

Підозрюваний у підпалі супермаркету «Епіцентр» та пораненні трьох людей у місті Первомайську на Миколаївщині страждає на психічні розлади.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва з посиланням на відповідні висновки експертизи, передає Укрінформ.

«Центральний райсуд дослідив висновок КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги». Туди було направлено 38-річного мешканця м.Первомайськ, підозрюваного у злочинах, передбачених ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194 КК України, для проведення комісійної стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до висновку лікарні, підозрюваний страждає на психічне захворювання. Щодо нього рекомендовано застосування примусового заходу медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з суровим наглядом.

Отож слідчим суддею Центрального райсуду для підозрюваного продовжено строки тримання під вартою.

Відповідно до матеріалів справи, 02.02.2021 року підозрюваний прибув до ТК «Епіцентр», що розташований у м. Первомайськ. У відділі лакофарбових матеріалів, він взяв з полиці пляшку легкозаймистого розчинника і облив ним коробки з цим засобом. Потім підпалив пляшку та кинув на полицю, через що виникла пожежа.

Внаслідок дій підозрюваного, вогнем було знищено близько 4 тисячі км м площі приміщення торгівельного комплексу та товар, який там був.

На виході з магазину, підозрюваний наніс сокирою тілесні ушкодження трьом співробітникам служби охорони комплексу, які намагались його затримати.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині горів торгівельний центр «Епіцентр К». Поранено троє охоронців. Причиною підпалу, за свідченням підозрюваного, стала помста власнику торгівельного центру.