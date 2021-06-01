На Закарпатті незаконним видобутком андезиту завдали збитків на майже 39 мільйонів

На Закарпатті незаконним видобутком андезиту завдали збитків на майже 39 мільйонів

Укрінформ
На Закарпатті поліцейські повідомили про підозру голові правління товариства за незаконний видобуток андезиту, чим державі було завдано майже 39 млн грн збитків.

Про це у Фейсбуці інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Укрінформ.

«Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, організував незаконний бізнес керівник товариства, діяльність якого пов’язана з проведенням спеціалізованих будівельних робіт водних мереж. Фігурант без жодних дозволів налагодив видобуток каміння андезит в урочищі Шитів Потік», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що корисні копалини вивозила техніка без жодних розпізнавальних та номерних знаків.

«Відповідно до висновків експертів, сума завданих діями підприємця збитків державі становить майже 39 млн грн», - поінформували правоохоронці.

Читайте також: На Херсонщині поліція вилучила у браконьєрів улов на ₴5 мільйонів

Тож на підставі отриманих доказів слідчі повідомили керівникові товариства про підозру за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) ККУ. З метою відшкодування завданих збитків вирішується питання щодо накладення арешту на майно товариства.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-