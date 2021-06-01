У Харкові протестували зоозахисники

У Харкові зоозахисники пікетували міську раду, вимагаючи змін у роботі КП «Центр поводження з тваринами», де, за їхніми словами, застосовують масову евтаназію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зоозахисники, представники громадських організацій і політичних партій вийшли під будівлю міської ради з плакатами: «Стерилізації - так, вбивству - ні», «Депутати, врятуйте тварин і бюджетні гроші», «За красивим фасадом - смерть», «Припиніть вбивство тварин за кошти громади», «Зупиніть зооцид у Харкові», «Не кожна людина може бути мером, але кожний мер повинен бути людиною». Деякі учасники акції прийшли зі своїми домашніми улюбленцями.

Зоозахисники вважають, що за 10 років роботи комунального підприємства було знищено більше 100 тисяч тварин, відловлених у місті. Учасники акції вимагали звільнити директора КП та змінити принципи роботи – не робити евтаназію, натомість стерилізувати та повертати тварин у зони відлову, а також покращити умови утримання тварин у муніципальному притулку.

Письмове звернення передали у міську раду.

У КП «Центр поводження з тварини» інформацію про масову евтаназію тварин спростовують.

У Харкові зоозахисники вимагали під міськрадою змін у роботі КП «Центр поводження з тваринами» / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

«Звідки харківські зоозахисники беруть ці дані про евтаназію, ми не знаємо і не розуміємо. Вони весь час спекулюють якимись цифрами. У нас не використовується евтаназія як засіб для регуляції чисельності тварин. Дійсно, бувають випадки, коли вона застосовується, але це коли йдеться про безнадійно хворих тварин, тяжко скалічених, котрі не зможуть нормально жити, дуже старих або тих, що попри зусилля не піддаються вихованню та проявляють агресію до людей чи інших тварин», - сказала в коментарі агентству речниця підприємства Ольга Голубєва.

Щодо схеми роботи, запропонованої зоозахисниками (відлов – стерилізація – повернення), в КП не погоджуються.

Читайте також: У центрі Києва зоозахисники вимагали заборонити полювання та евтаназію тварин

«Стерилізований собака після притулку, опинившись знову на вулиці, може стати агресивною. «Дівчатка», в яких припиняється вироблення естрогену, можуть змінити поведінку. Крім того, не можна відкидати людський фактор. Значна кількість тварин на вулицях багатьох не влаштовує, і дехто йде на радикальні заходи, починає труїти тварин, знущатися. На жаль, це теж є. Тож ми вважаємо, що відпускати назад після перебування у притулку негуманно», - пояснила Голубєва.

Вона наголосила, що КП працює за програмою, затвердженою міською радою в 2018 році, якою не передбачено повернення відловлених тварин на вулиці, але якщо депутати внесуть в неї якісь зміни чи приймуть інші правила регуляції тварин, підприємство їх виконуватиме.