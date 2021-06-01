На Хмельниччині заблокували крадіжку комплектуючих до військових літаків

Контррозвідники Служби безпеки України заблокували на Хмельниччині викрадення і реалізацію військового майна.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Укрінформ.

«Організатори діяли на замовлення комерційних структур, які продавали продукцію на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міноборони України впродовж тривалого часу викрадав зі складів комплектуючі до військової авіаційної техніки. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам.

У ході проведення обшуків у домоволодінні зловмисника правоохоронці виявили і вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправки замовникам. Серед них: блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24); блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», (входить до ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24); блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 «Липа»; комплект випромінювача «ДІСС-7»; насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення незаконних дій.

Фото: СБУ