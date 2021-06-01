На Київщині до лав поліції прийняли дворічного малюка, якого врятували понад місяць тому

Правоохоронці на Київщині напередодні Дня захисту дітей прийняли до лав поліції дворічного хлопчика, якого врятували понад місяць тому.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці поліція Київської області.

«Врятованого Богдана прийняли до лав поліції Київщини», - поінформували правоохоронці.

У відомстві нагадали, що понад місяць тому хлопчик загубився і усю ніч блукав лісами та полями поблизу свого села. Тоді до його пошуків були залучені всі сили та засоби поліції Київщини, спецпризначенці, нацгвардійці.

Голодного та виснаженого хлопчика оперативники знайшли у лісосумузі на відстані 4 км від місця проживання.

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Напередодні Міжнародного дня захисту дітей очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов навідав малюка та привітав зі святом.

Нєбитов повідомив, що дворічному Богдану Уніченку правоохоронці подарували поліцейську форму, посвідчення, мотоцикл, іграшки та смаколики.

«Тепер він як справжній поліцейський «слідкуватиме за порядком» у своєму краї. І сподіваюсь, більше ніколи не зникатиме. Сьогодні і щодня я бажаю усім дітлахам радості, миру, позитивних вражень та успіхів у навчанні. Ми ж, правоохоронці, подбаємо про те, аби ваше дитинство було щасливим, веселим та безпечним», - зазначив Нєбитов.

Як повідомлялося, 16 лютого у Чернівцях працівники поліції виконали мрію 10-річного хлочика з невиліковною хворобою – прийняли до лав патрульних.

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook