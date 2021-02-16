У Чернівцях поліцейські здійснили мрію хлопчика з невиліковною хворобою

У Чернівцях поліцейські виконали мрію 10-річного хлочика з невиліковною хворобою – прийняли до лав патрульних.

Про це пише місцеве видання «Шпальта».

У Сашка Андрійчука пухлина мозку. Лікарі вже не можуть йому допомогти, хвороба досягла четвертої стадії.

Хлопчика більше лікувати не будуть. Спеціалісти кажуть, що допомогти йому вже не зможуть, тож мучити його хіміями і лікарняними стінами не бачать сенсу. Хлопчик доживає останні дні в "Місті добра" - центрі підтримки для мам з дітьми.

Зараз хлопчик уже не говорить і половина його тіла паралізована. Але він мріє і пояснює іншим свої мрії, як може. "Він пише пальчиками на гаджеті. Ми його запитали, про що він мріє, що його зробило б щасливим і змусило б усміхнутися. Він відповів одним словом: "Поліція". Поліціянти – його кумири. Він сказав, що обов’язково стане одним із них, коли виросте. Нас це дуже розчулило, адже ми розуміємо, що поліціянтом він не стане. Але ми можемо об’єднатися і зробити все, аби він відчув себе одним із них", - каже волонтерка Марта Левченко. Читайте також: У Львові провели трансплантації серця, нирок і печінки

Вона написала історію Сашка у соцмережах, і на неї відреагували сотні поліціантів з усієї країни. За вихідні йому пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. Відтак, близько 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франкіської областей вирішили прийти у гості до Сашка і зробити йому сюрприз.

Хлопець про це навіть не здогадувався. Після тихої години він встав і його підвели до вікна, з якого він побачив на власні очі своїх кумирів.

Йому подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю.

Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання.