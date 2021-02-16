У Чернівцях поліцейські здійснили мрію хлопчика з невиліковною хворобою
Про це пише місцеве видання «Шпальта».
У Сашка Андрійчука пухлина мозку. Лікарі вже не можуть йому допомогти, хвороба досягла четвертої стадії.
Хлопчика більше лікувати не будуть. Спеціалісти кажуть, що допомогти йому вже не зможуть, тож мучити його хіміями і лікарняними стінами не бачать сенсу. Хлопчик доживає останні дні в "Місті добра" - центрі підтримки для мам з дітьми.
Вона написала історію Сашка у соцмережах, і на неї відреагували сотні поліціантів з усієї країни. За вихідні йому пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. Відтак, близько 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франкіської областей вирішили прийти у гості до Сашка і зробити йому сюрприз.
Хлопець про це навіть не здогадувався. Після тихої години він встав і його підвели до вікна, з якого він побачив на власні очі своїх кумирів.
Йому подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю.
Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання.