На Волині оновлять дорогу до КПП Устилуг-Зосін

До Дня Незалежності України в ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Волинській області буде завершено ремонт 13-кілометрової ділянки дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне, що веде до міжнародного контрольно-пропускного пункту Устилуг - Зосін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що ремонт прикордонної ділянки Устилуг - Володимир-Волинський проводиться у ході реалізації договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

Роботи тут почалися ще в минулому році. На сьогодні на всій протяжності відрізку влаштовано вирівнюючий шар дорожнього покриття, прокладені тротуари в межах Устилуга, встановлено бордюрний камінь уздовж проїжджої частини у Володимирі-Волинському, облаштовані заїзні кишені на зупинках громадського транспорту.

Нещодавно почалося укладання фінішного шару асфальтобетону на 4-кілометровому відрізку Устилуг - П'ятидні, що веде до КПП Устилуг. Одночасно проходить облаштування зовнішнього освітлення та підготовка до установки нових автопавільйонів.

У ході капітального ремонту дороги будуть також відновлені дві штучні споруди - 58-метровий міст через річку Луга в селі П'ятидні і 6-метровий мостовий перехід біля Володимира-Волинського.

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Незалежний технічний нагляд за ходом робіт здійснюють компанії СП B-Act Sp. Z o.o. і PROCOM Construction Sp. Z o.o.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше розповів, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 6500 км доріг і 150 мостів.