На Миколаївщині звели нову амбулаторію — фото
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.
Зазначається, що будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у населеному пункті тривало протягом восьми місяців і вже завершене на 99%.
Заклад обладнали сучасною технікою. Приймати пацієнтів тут будуть чотири лікарі. В амбулаторії облаштовані кабінети для сімейних лікарів, кімнати для персоналу, стерилізаційні, внутрішні санітарні кімнати для медиків, громадян з інвалідністю та пацієнтів. Незабаром у закладі також відкриється аптека.
Облаштована і прилегла територія – її вкрито тротуарною плиткою й прикрашено квітники.
Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявив, що протягом 2021 року планується відремонтувати, реконструювати та побудувати 177 приймальних відділень лікарень.