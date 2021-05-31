На Миколаївщині звели нову амбулаторію — фото

На Миколаївщині звели нову амбулаторію — фото

Велике будівництво
Укрінформ
У селі Лимани Миколаївської області за програмою «Велике будівництво» майже завершилось будівництво сучасної амбулаторії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації у Фейсбуці. 

Зазначається, що будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у населеному пункті тривало протягом восьми місяців і вже завершене на 99%.

Заклад обладнали сучасною технікою. Приймати пацієнтів тут будуть чотири лікарі. В амбулаторії облаштовані кабінети для сімейних лікарів, кімнати для персоналу, стерилізаційні, внутрішні санітарні кімнати для медиків, громадян з інвалідністю та пацієнтів. Незабаром у закладі також відкриється аптека.

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Облаштована і прилегла територія – її вкрито тротуарною плиткою й прикрашено квітники.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявив, що протягом 2021 року планується відремонтувати, реконструювати та побудувати 177 приймальних відділень лікарень.

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