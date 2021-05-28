На Миколаївщині укладають 18-сантиметровий пісний бетон

На трасі Н-14 Олександрівка – Кропивницький - Миколаїв поблизу села Ольгополя у розпалі капітальний ремонт 8-кілометрової ділянки, що проводиться за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Наразі робочі укладають пісний бетон на об’єкті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Укравтодору.

Разом із цим фахівці проводять стабілізацію ґрунту за допомогою ресайклера: додавання вапняку та цементу дозволяє суттєво покращити властивості ґрунту та підвищити модуль пружності основи дорожнього одягу.

Робочі також влаштовують дренажний шар з гранвідсіву, товщиною 17 сантиметрів з подальшим ущільненням та укладають суміш пісного бетону, товщиною 18 сантиметрів.

Паралельно продовжуються роботи з облаштування тимчасової об’їзної дороги, яка проходитиме вздовж існуючої траси Н-14.

«На об’єкті капремонту працює американський грейдер із сучасною швейцарською системою GPS-позиціонування. 3D-координатна система грейдера працює автономно, комп’ютер самостійно визначає траєкторію руху і сплановує відмітки та ухили. Це дозволяє швидко та якісно влаштовувати шари основи», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, наразі на трасі Н-14 в межах Миколаївської області діє заборона руху вантажівок, вагою більше 10 тонн. .

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Заступник очільника Офісу Президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» раніше повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлена вся мережа (більше 20 тис. км) трас між містами.