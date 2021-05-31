На Черкащині виявили 260 боєприпасів часів Другої світової
Укрінформ
Поблизу с. Єрки, що на Черкащині, піротехніки ДСНС вилучили 260 боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.
Як зазначається, роботи з виявлення та вилучення боєприпасів завершено 30 травня, а їх знешкодження заплановане на 31 травня.
"Усього протягом робіт вилучено 260 артснарядів калібром 76 мм, 25 артснарядів калібром 85 мм, 8 гранат, 3 підривники та 1 мінометну міну", - розповіли у ДСНС.