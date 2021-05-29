У Харкові відповіли концертом на заборону музикантам грати в Саду Шевченка

У Харкові біля пам’ятника Кобзарю влаштували концерт на знак протесту проти заборони міської ради для музикантів грати в Саду ім. Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Збиратися та грати музиканти почали з 15:00, а о 18-й годині почався концерт за участю гуртів Alcogol Ukulele і Папа Карло, композитора і співака Бориса Севастьянова, кобзаря Івана Сеніна та інших. Свою музичну акцію учасники назвали «Сад Шевченка не концтабір». До них приєдналися активісти громадських і політичних організацій.

У Харкові вимагали скасування заборони на виступи вуличних музикантів / Фото: Вячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Сьогодні ми зібралися не лише за свободу, за волю саду Шевченка, ми зібралися за свободу нашого міста. Мета акції в тому, щоб харків’яни могли вільно розпоряджатися міським простором. Це наш парк, як і інші парки та сквери. Це не міська рада, це наш міський, громадський простір. Заборона – чистий волюнтаризм, маячня. Це намагання Терехова бути більшим Кернесом, ніж сам Кернес», - заявив депутат Харківської міської ради, керівник ГО «Харківський антикорупційний центр» Дмитро Булах.

«Після заяви секретаря міськради про заборону грати музикантам у саду Шевченка виникло запитання – навіщо взагалі парки? Для того, що гарно проводити час, відпочивати. А нас хочуть загнати під скло, як у Радянському Союзі», - зауважив під час виступу лідер «Національного корпусу» в Харкові Костянтин Немічев.

«Збирати на капелюх» - один із видів праці, люди діляться своїм талантом. Це дуже класно для атмосфери міста», - зазначив композитор Борис Севастьянов.

Правопорядок на акції, яка зібрала близько 200 учасників, забезпечували 25 поліцейських, повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

Як повідомлялося, 20 травня трубачу Костянтину Олійнику охоронці саду Шевченка забороняли грати, заявляючи, що мають розпорядження щодо вуличних музик у саду; чоловікові погрожували, оточили його, відтіснивши від перехожих.

Наступного дня музикант на знак протесту грав біля входу до міської ради на площі Конституції.

21 травня секретар Харківської міськради, в.о. міського голови Ігор Терехов заявив, що до нього в соцмережах звернувся харків'яни з проханням зробити сад Шевченка тихішим місцем. Вуличним музикантам він запропонував виступати на майданчику біля оперного театру.

26 травня охоронці проганяли з саду літнього бандуриста Миколу Гришка, який часто грає на вулиці і добре знайомий містянам.

Наступного дня на його захист стали активісти «Правого сектора»: охоронці на відстані спостерігали за тим, як музикант грає, але не наважилися підійти з претензіями. Активісти сиділи поруч із плакатами «Парк для харків’ян, а не для мера».

Сьогоднішній музичний протест у пресслужбі міської ради - чи не змінилася позиція керівництва міста - так і не прокоментували.