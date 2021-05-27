На вулицях Харкова встановили арт-піаніно – можуть грати всі охочі

У Харкові в рамках фестивалю KharkivMusicFest на десяти локаціях встановили розписані художниками піаніно, на яких можуть грати всі охочі.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу виконавчий директор фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.

«Спочатку мета проєкту була простою і короткою - зробити класичну музику і візуальне мистецтво доступним. Однак минулий рік, а саме велика кількість випадків вандалізму по відношенню до інструментів, показав, що багатьом не вистачає розуміння, що наше місто - це наш будинок. Ми ж хочемо, щоб він був чистий і красивий, щоб наші гості дивувалися його красі, а ми відчували гордість. Тому ми вирішили продовжити прикрашати місто такими арт-об'єктами і проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти», - розповіла Горбонос.

На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів. При виборі локації враховувалася його туристична привабливість, щоденний трафік і віддаленість від житлових будинків. Піаніно розмістили біля Палацу одруження на вул. Сумській, у ТРЦ «Французький бульвар» на вул. Академіка Павлова, у Саду ім. Шевченка, біля станцій метро «Історичний музей», «Університет», «Архітектора Бекетова, у сквері біля Держпрому, у Сквері стрілка на Лопанській набережній, у Саржиному яру, біля Харківського театру юного глядача.

Дізнатися, які саме події плануються біля інструментів можна на Фейсбук-сторінці фестивалю.

Всі інструменти розписані за спеціально розробленими ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані і зберегли свою музичну функцію, до них навідується майстер.

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«Музика об'єднує, говорить зрозумілою для всіх мовою прекрасного. Вірю, що такі музичні експромти певною мірою роблять людей краще, і дуже рада, що знаходимо відгук у харків’ян і гостей міста», - зазначила Горбонос.

У Харкові на вулицях встановили арт-піаніно / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Організатори нагадали, що зробити з піаніно унікальний арт-об'єкт і розмістити його в людному місці свого часу вирішив британський художник Люк Джеррам. У рамках його проєкту «Play me, I'm yours» («Грай, я - твій») майже 2 тисячі піаніно були встановлені в 60 містах по всьому світу.

Харківський проєкт Art Piano існує з 2018 року, як і фестиваль KharkivMusicFest.

Інструменти знаходитимуться на вуличних локаціях до липня. Після цього їх оглянуть, налаштують і передадуть культурно-освітнім і соціальним установам.