На вулицях Харкова встановили арт-піаніно – можуть грати всі охочі
Про це розповіла кореспонденту Укрінформу виконавчий директор фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.
«Спочатку мета проєкту була простою і короткою - зробити класичну музику і візуальне мистецтво доступним. Однак минулий рік, а саме велика кількість випадків вандалізму по відношенню до інструментів, показав, що багатьом не вистачає розуміння, що наше місто - це наш будинок. Ми ж хочемо, щоб він був чистий і красивий, щоб наші гості дивувалися його красі, а ми відчували гордість. Тому ми вирішили продовжити прикрашати місто такими арт-об'єктами і проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти», - розповіла Горбонос.
На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів. При виборі локації враховувалася його туристична привабливість, щоденний трафік і віддаленість від житлових будинків. Піаніно розмістили біля Палацу одруження на вул. Сумській, у ТРЦ «Французький бульвар» на вул. Академіка Павлова, у Саду ім. Шевченка, біля станцій метро «Історичний музей», «Університет», «Архітектора Бекетова, у сквері біля Держпрому, у Сквері стрілка на Лопанській набережній, у Саржиному яру, біля Харківського театру юного глядача.
Дізнатися, які саме події плануються біля інструментів можна на Фейсбук-сторінці фестивалю.
Всі інструменти розписані за спеціально розробленими ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані і зберегли свою музичну функцію, до них навідується майстер.
«Музика об'єднує, говорить зрозумілою для всіх мовою прекрасного. Вірю, що такі музичні експромти певною мірою роблять людей краще, і дуже рада, що знаходимо відгук у харків’ян і гостей міста», - зазначила Горбонос.
У Харкові на вулицях встановили арт-піаніно / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
Організатори нагадали, що зробити з піаніно унікальний арт-об'єкт і розмістити його в людному місці свого часу вирішив британський художник Люк Джеррам. У рамках його проєкту «Play me, I'm yours» («Грай, я - твій») майже 2 тисячі піаніно були встановлені в 60 містах по всьому світу.
Харківський проєкт Art Piano існує з 2018 року, як і фестиваль KharkivMusicFest.
Інструменти знаходитимуться на вуличних локаціях до липня. Після цього їх оглянуть, налаштують і передадуть культурно-освітнім і соціальним установам.