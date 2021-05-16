У Харкові на «Сонатному марафоні» відомі піаністи виконують твори Бетховена

Усі 32 сонати Людвіга ван Бетховена пролунають протягом двох днів на «Сонатному марафоні», який відкрився у Харкові в межах фестивалю «KharkivMusicFest 2021».

Про це кореспондентові Укрінфому розповіла музичний менеджер фестивалю Катерина Лозенко.

«Ці дводені концерти - подарунок поцінувачам музики Бетховена від організатора фестивалю - Фонду "Толока". Нагадаю, що усі сонати Бетховена визнані надбанням людства. Автор створював їх протягом усього свого життя: перші - в ранній молодості, останню - незадовго до смерті. В репертуарі видатних піаністів вони з’явилися ще два століття тому, а найпершим великим виконавцем сонат Бетховена ще на початку ХІХ століття був піаніст-віртуоз, видатний композитор-романтик Ференц Ліст", - зазначила Лозенко.

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За її словами, 15 та 16 травня фортепіанні сонати Бетховена виконають на Великій сцені Харківської філармонії 20 найкращих піаністів України, серед яких народні артисти України Юрій Кот (Київ), Йожеф Ермінь (Львів), Оксана Рапіта (Львів), а також їхні колеги з Німеччини, Австрії та Ізраїлю.

«Програму складено так, що кожен день «Сонатного марафону» включатиме три концерти і триватиме з 10:00 до 21:00. Придбавши квиток на один день, відвідувачі можуть самі обирати, скільки концертів прослухати. Наприклад, "Місячна соната" лунатиме у неділю на концерті о 19:00, але квиток є дійсним протягом усього дня», - пояснила музичний менеджер.

За її словами, головна мета музичного марафону - популяризація класичної музики.

Концерти марафону відбуваються з дотриманням карантинних обмежень.