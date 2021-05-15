У Вінниці стартував книжковий фестиваль VinBookFest

У Вінниці у суботу, 15 травня, розпочався шостий книжковий фестиваль VinBookFest – 2021.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила координаторка фестивалю, голова ГО «Культурний всесвіт» Тетяна Верещак.

«Фестиваль покликаний популяризувати на території області книгу та читання, твори місцевих авторів Вінниччини, українських письменників та книговидавництво. Його особливість цьогоріч – змішаний формат. Тобто, частина заходів відбудеться офлайн, а частину проведемо в онлайн- режимі», - поінформувала Верещак.

Шостий книжковий фестиваль VinBookFest у Вінниці / Фото: Антоніна Мних. Укрінформ

За її словами, VinBookFest триватиме впродовж двох днів, його заходи пройдуть на Європейській площі з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Під час фестивалю будуть представлені «Новинки книжкового двору» від українських видавництв. А також відбудуться зустрічі з відомими письменниками сучасності та їхні автограф-сесії. Завітають на фестиваль Ірен Роздобудько, Макс Кідрук та Артем Чех, а поспілкуватися офлайн за попередньою онлайн-реєстрацією гості фесту зможуть з Йоанною Ягелло, Ніною Фіалко та Юрієм Винничуком – онлайн на платформі відеоконференцій Zoom.

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Під час VinBookFest’у можна зробити цікаві світлини у тематичних фотолокаціях і відвідати лаунж-зону «Час читати». Окрім того, для гостей фестивалю передбачені різноманітні майстер-класи.

VinBookFest – це один з проєктів-переможців конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету.