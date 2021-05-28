На Одещині знайшли мертвим прикордонника

У відділі прикордонної служби, що дислокується в смт. Тарутине Одеської області, 28 травня знайшли тіло військового-контрактника, що загинув внаслідок вогнепального поранення. Представники військової прокуратури розслідують обставини його смерті.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу керівник пресслужби Південного регіонального Управління ДПСУ Костянтин Кізім.

"Сьогодні, 28 травня, о 7 год. 50 хв. знайдено мертвим військового-контрактника, що загинув на чергуванні внаслідок смертельного вогнепального поранення", - зазначив Кізім.

За його словами, представники Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону з'ясовують причини та обставини смерті військовослужбовця, смерть якого наступила, за попередніми даними, внаслідок пострілу з табельної зброї - пістолета.

У ДПСУ не виключають можливого самогубства військового, водночас не розкривають віку загиблого чи наявність передсмертної записки.

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Як повідомлялося, це вже друга загадкова смерть протягом тижня у військових частинах Південного регіонального управління ДПСУ. 24 травня так само загинув на чергуванні внаслідок смертельного поранення з табельної зброї 40-річний офіцер Одеського прикордонного загону ДПСУ. Передсмертної записки не виявлено.