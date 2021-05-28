Вісім нацпарків та заповідників Карпат отримали автомобілі від Німеччини

Вісьмом природно-заповідним установам Карпатського регіону передали повноприводні автомобілі в рамках проєкту підтримки природно-заповідних територій в Україні, придбані коштом уряду Німеччини.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця директора проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» Христина Мисак.

За її словами, заповідники отримали 10 повнопривідних автомобілів з високим кліренсом Renault Duster в рамках цього проєкту. Мова йде про Ужанський нацпарк, національний природний парк «Синевир», природний заповідник «Горгани», Карпатського біосферний заповідник, Карпатський національний природній парк, а також Верховинський, Вижницький та Яворівський нацпарки.

Вісім нацпарків та заповідників Карпат отримали автомобілі від уряду Німеччини / Фото надані координаторами проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»

“Ці автівки передані для використання персоналу нацпарків та заповідників. За їхньою допомогою науковці зможуть їздити на віддалені території парків та робити дослідження, а також виїжджати в школи та інші заклади освіти для проведення лекцій та екоуроків, іще - їздити на презентації зі своїми дослідженнями та екоакціями в інші регіони та популяризувати свою роботу”, - сказала Мицак.

Також вона повідомила, що незабаром в рамках дії цього ж проєкту нацпаркам передадуть іще 31 автомобіль типу пікап для служби охорони парків.

“Це підвищить ефективність та результативність роботи служби держохорони та іншого персоналу, вони зможуть швидше реагувати на порушення, браконьєрів, краще патрулювати територію. Відтак очікуємо, що таких порушень стане менше”, - пояснила вона.

В рамках проєкту також передбачено закупівлю уніформи для працівників служби держохорони цільових природно-заповідних установ, розроблення планів організації територій, будівництво та реконструкцію основних будівель, створення бази даних кадастру природно-заповідного фонду, робота з місцевими мешканцями, розвиток екотуризму тощо.

Як повідомляється, проєкт «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» реалізовується з метою збереження природних багатств України. Він впроваджується в рамках Німецького фінансового співробітництва (ФК) і фінансується німецьким Міністерством економічного співробітництва та розвитку (BMZ) через Кредитну установу для відбудови KfW у розмірі 14 млн євро грантових коштів.

Проєкт впроваджується міжнародним консорціумом у складі AHT GROUP AG (керівництво), Дунайсько-Карпатської програми WWF International та Франкфуртського зоологічного товариства. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України несе відповідальність за загальну реалізацію проєкту. Цільові території проєкту: Карпатський національний природний парку (НПП), Верховинський НПП, Вижницький НПП, Яворівський НПП, Ужанський НПП, НПП «Синевир», природний заповідник «Горгани» та Карпатський біосферний заповідник.