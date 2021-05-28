На Сумщині затримали підозрюваних у вбивстві свідка незаконної порубки дерев

У Сумській області затримали трьох місцевих жителів за підозрою у вбивстві свідка незаконної порубки дерев.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України). Окрім того, одному з них інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), а двом іншим - приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, троє місцевих жителів без відповідного дозволу в березні 2021 року незаконно зрубали 62 дерева породи «вільха» в прибережній захисній смузі річки Івотка.

«До перевезення незаконно зрубаних дерев чоловіки залучили ще одного місцевого жителя. Коли його зупинили працівники поліції, він надав свідчення правоохоронцям, вказавши, хто саме його найняв для транспортування деревини. Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з правоохоронцями. Під час розмови один з них дістав із багажника авто сокиру, якою тричі вдарив потерпілого. Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі», - ідеться в повідомлення.

Лише через місяць правоохоронцям вдалося встановити обставини зникнення свідка та викрити осіб, причетних до злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня у Харкові затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві хлопця та його дівчини, які мешкали разом.