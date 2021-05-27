Сміттєпереробний завод під Харковом відкриється через два місяці

За два місяці, в серпні, під Харковом відкриється сміттєпереробний завод.

Про це заявив на форумі «UkraineInvest Talks: Dnipro» секретар Харківської міської ради, в.о. міського голови Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буквально за два місяці ми будемо відкривати сміттєпереробний комбінат. Цей проєкт унікальний, тому що крім нас ще ніхто з міст України його не зміг реалізувати", - розповів Терехов.

За його словами, реалізація проєкту зайняла кілька років. "Дуже важкі були переговори. І, крім того, найважливішим було для нас вибрати ту технологію, яка буде рентабельна", - зазначив секретар міськради.

Він повідомив, що вдалося залучити фінансовий ресурс у розмірі близько 40 млн дол. Будівництво об'єкта Терехов назвав «проривом».

«Це не просто сортувальна станція - вона там є. Це не просто рекультивація старого полігону, що теж є. Це - створення нового полігону за останніми світовими вимогами. Крім того, ми будемо добувати газ, який перероблятиметься на електроенергію, і цю електроенергію реалізовувати», - сказав Терехов.

За його словами, запуск заводу дозволить не підвищувати в місті тариф на вивезення відходів.

Як повідомлялося, на будівництво сміттєпереробного заводу на Дергачівському полігоні Харків отримав від Світового банку 44 млн дол. Щодня з міста на полігон вивозиться понад 1,5 тис. тонн ТПВ.

Форум «UkraineInvest Talks: Dnipro» спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють у регіоні.

«UkraineInvest Talks: Dnipro» організований урядовим Офісом з залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».