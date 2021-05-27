Мешканець Франківська зізнався у побитті лікарки «швидкої» - поліція

Чоловік, який кілька днів тому в Івано-Франківську побив лікарку «швидкої допомоги», зізнався у скоєному.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

«Затримали і розшукали чоловіка патрульні. Чоловік зізнався, що виник конфлікт (з медиками «швидкої» - ред.) і він у стані алкогольного сп’яніння вдарив лікарку рукою», - поінформувала Максимчак.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 125 ч. 1 (умисне легке тілесне ушкодження), це до 2 років обмеження волі. Санкція статті не передбачає затримання підозрюваного. Триває досудове розслідування

Як зазначив директор Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко, постраждала перебуває на амбулаторному лікуванні, ускладнень немає.

«Швидка виїхала на повідомленні про кровотечу, болі у серці та блювання у жінки. Медиків пообіцяли чекати у мікрорайоні Пасічна, біля моста. Коли швидка приїхала, нікого не було. Поїхали в інший бік, чоловік вийшов з-за кущів і сказав їхати за ним. Втім, там неможливо було рухатись на авто» - розповів Матейко, уточнивши, що саме це спровокувало конфлікт.

Лікарці, яку вдарив чоловік, допоміг фельдшер швидкої допомоги, відтягнувши нетверезого кривдника від колеги.

«Вже після інциденту в супроводі поліції лікарка таки оглянула ту жінку. Там не було нічого більшого, ніж те, що вона хотіла їсти і пити», - зазначив Матейко.

Як повідомляв Укрінформ, цей інцидент в Івано-Франківську стався 21 травня ввечері, коли чоловік ромської національності викликав «швидку» до своєї мами.

25 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції з проханням всебічно розслідувати факт побиття лікарки в Івано-Франківську. Вона вказала, що у деяких повідомленнях ЗМІ про цей випадок вбачаються прояви розпалювання мови ворожнечі щодо ромської спільноти, Тож закликала журналістів «дотримуватися законодавчо встановлених антидискримінаційних норм і стандартів професійної етики з метою формування загальної толерантності суспільства».