Посаду голови Кіровоградської ОДА шахраї «продавали» за $3,5 мільйона - прокуратура

Правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли за $3,5 мільйона посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, двоє громадян за 3,5 млн дол. США неправомірної вигоди обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України і вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. При цьому один з них представився радником Президента України. Насправді вони не мали жодного стосунку до органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіків затримали, вирішується питання стосовно повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Шахраїв викрили співробітники Нацполіції та СБУ Кіровоградської області.

Фото: gp.gov.ua