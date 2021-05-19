СБУ викрила схему ввезення «євроблях» за хабарі

СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України, який за хабарі сприяв у безперешкодному ввезенні в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"За «грошову винагороду» посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували «клієнтів» та виступали посередниками. За даними правоохоронців, неправомірна вигода зловмисників за один транспортний засіб становила від 600 до 1000 дол.

Одного з фігурантів кримінального провадження затримано після того, як він одержав чергову частину неправомірної вигоди в розмірі $3 тис. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів, зазначили в СБУ.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії за робочими та домашніми адресами фігурантів протиправної схеми та перевіряється інформація щодо причетності до її функціонування працівників Держмитслужби.