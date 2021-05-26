У кожній громаді має діяти служба у справах дітей - «U-LEAD з Європою»

Волинський регіональний офіс Програми "U-LEAD з Європою" провів інформаційну сесію для громад з керівництвом Служби у справах дітей області, під час якої наголошувалося на важливості опіки неповнолітніми.

Про це Укрінформу повідомили у Волинському регіональному офісі.

“Органи місцевого самоврядування розширюють сферу свої повноважень. На сьогодні вони зобов’язані забезпечувати реалізацію ряду функцій органів опіки і піклування щодо захисту прав дітей. У кожній громаді має функціонувати відповідна служба у справах дітей”, - йдеться у повідомленні.

Керівник Служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації Алла Онищук під час заходу наголосила, що кожна територіальна громада області повинна забезпечити виконання функцій органу опіки та піклування в частині захисту прав дітей через створення відповідної служби в структурі своїх виконавчих органів.

Посадові особи місцевих рад, які були присутні на заході, отримали практичні поради щодо функціонування служби та мали можливість поставити важливі питання керівництву територіального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері захисту прав дітей.

«Вважаємо за потрібне на базі інформаційної платформи Програми «U-LEAD з Європою» започаткувати періодичні інформаційні заходи, що дадуть можливість громадам обмінюватись досвідом у сфері надання соціальних послуг та захисту прав дітей» - зазначив керівник Волинського регіонального офісу Анатолій Пархом'юк.

Він наголосив на необхідності запровадження періодичних інформаційних заходів на базі інформаційної платформи Програми «U-LEAD з Європою», які дадуть можливість громадам обмінюватись досвідом у сфері надання соціальних послуг та захисту прав дітей

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та розширює можливості громад.