Доходи громад Тернопільщини за перший квартал зросли на 20%

Власні надходження загального фонду бюджетів громад Тернопільської області за перший квартал цього року збільшилася на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це Укрінформу повідомили у Тернопільському регіональному офісі Програми «U-LEAD з Європою».

Зокрема, зазначається, що загалом власні надходження за перший квартал зросли на 244,6 млн грн, що на 20,4% більше проти торішнього першого кварталу.

“Варто відзначити, що 51 територіальна громада продемонструвала позитивну динаміку, зокрема найбільший відносний приріст показали Іване-Пустенська, Великобірківська та Саранчуківська громади. Ще 2 громади області мають надходження на рівні минулого року та 2 мають негативну динаміку власних надходжень загального фонду за вказаний період”, - додали у Тернопільському регіональному офісі.

Також зазначається, що доходи у розрахунку на 1 мешканця громади, то середнє значення по області склало 1040 грн на особу.

Також у Тернопільському регіональному офісі поінформували про структуру власних надходжень загального фонду громад за 4 місяці 2021 року: частка ПДФО – 61% (за 2020 рік - 63%), єдиний податок – 18% (за 2020 рік -16%), податки на майно – 12% (за 2020 рік - 11%), акциз – 6% (за 2020 рік - 7%), інші – 3% (за 2020 рік - 3%).

Як повідомлялося, програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.