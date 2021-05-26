На вокзалі Львова виявили понад пів літра ртуті
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Укрінформ
На Головному залізничному вокзалі Львова виявили 610 грамів ртуті. На місце виклику виїхали працівники служби ДСНС Львівщини, які зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.
Про це у Фейсбуці повідомило ГУ ДСНС у Львівській області, передає Укрінформ.
«25 травня о 13:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м.Львові на пл. Двірцева,1 на першому пероні ВП «Вокзал станції Львів» поблизу смітника виявлено розлиту ртуть. Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г», - зазначено у повідомленні.
Працівниками радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.
Фото: ДСНС