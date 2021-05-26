На вокзалі Львова виявили понад пів літра ртуті

На Головному залізничному вокзалі Львова виявили 610 грамів ртуті. На місце виклику виїхали працівники служби ДСНС Львівщини, які зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.

Про це у Фейсбуці повідомило ГУ ДСНС у Львівській області, передає Укрінформ.

«25 травня о 13:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м.Львові на пл. Двірцева,1 на першому пероні ВП «Вокзал станції Львів» поблизу смітника виявлено розлиту ртуть. Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г», - зазначено у повідомленні.

Працівниками радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

Фото: ДСНС