Криміналісти шести областей отримали сучасні пересувні лабораторії

Пересувні спеціалізовані лабораторії на базі автомобілів «Фіат Дукато», оснащені за європейськими стандартами, отримали відділи криміналістичного забезпечення слідчих управлінь у шести областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

Техніку отримали представники Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей. Сертифікати на авто вручив заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Говорячи про важливість сучасного технічного забезпечення, він зазначив, що щороку фіксується майже 400 тисяч тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень, які переважно скоєні в умовах неочевидності.

«Ключову роль, окрім слідчих та оперативних підрозділів, які діють на місці події, відіграють підрозділи криміналістичного забезпечення. Вони застосовують сучасні можливості для відтворення тієї обстановки, яка слугувала вчиненню злочину, знаходження тих доказів слідової картини, яку неозброєному оку, на жаль, не видно», - зауважив Цуцкірідзе.

Він повідомив, що з 2017 року дев’ять регіональних підрозділів та Головне слідче управління Нацполіції уже отримали сучасні пересувні криміналістичні лабораторії й успішно застосовують їх у роботі.

“Сьогодні такі сучасні пересувні лабораторії отримали ще шість найбільших областей - Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Чернігівська. Ці автомобілі обладнанні уніфікованими криміналістичними валізами, в тому числі балістичними, біологічними та трасологічними. Крім того, передбачені захисні намети для збереження відповідної слідової картини, оптичне та освітлювальне обладнання, а також квадрокоптери для дистанційної фото-, відеофіксації місцевості, обстановки та обставин події, пошуку людей, предметів на великій відстані та у важко доступних місцях”, - зазначив Цуцкірідзе.

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Як повідомляв Укрінформ, поліцейські Києва у складі зведеного загону пройшли навчання на полігоні, зокрема в обстановці, наближеный до бойової. Правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, надання домедичної допомоги, тощо.