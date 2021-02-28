Торік Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів

У 2020 році слідчі підрозділи Нацполіції розслідували понад 60 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 3 тисячі більше, ніж роком раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Нам вдалося досягнути цієї мети. До суду скеровано матеріали у 60,5 тис. кримінальних провадженнях за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Це на 3000 більше, ніж минулого року», - сказав начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Окремо у Нацполіції звернули увагу на розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами (ОЗГ) та організаціями. Торік слідчі розслідували майже півтисячі кримінальних проваджень (493) про 3573 злочини, вчинені ОЗГ. Загалом під час проведення досудового розслідування виявлено 335 організованих груп та злочинних організацій, що на 62 більше, ніж у 2019 році. До суду направлено 339 обвинувальних актів.

Фото: Микола Анацький/МВС