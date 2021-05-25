У Херсоні проведуть нараду щодо запобігання продажу земель заповідного фонду

У Херсонській облдержадміністрації планують провести нараду, аби запобігти продажу земель природно-заповідного фонду.

Про це сказав голова ОДА Сергій Козир у коментарі Укрінформу щодо оприлюдненої Українською природоохоронною групою інформації про виставлені на земельні торги ділянки національного парку та лісгоспу на Херсонщині.

«Від Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів ОДА отримав службову записку стосовно продажу ГУ Держгеокадастру земельних ділянок державної власності або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду… Одночасно повідомляю, відповідно до Земельного кодексу України, проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного та іншого призначення, земельної ділянки розташованої в цих межах, підлягають також погодженню з структурними підрозділами адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища. До Департаменту захисту довкілля ОДА проєкти землеустрою щодо відведення зазначених ділянок на погодження не надходили», - зазначив голова ОДА.

Він повідомив, що для запобігання вчинення протиправних дій при розпорядженні землями державної власності буде проведена робоча нарада за участю представників Держгеокадастру, юридичного управління, управління лісового та мисливського господарства, прокуратури.

Українська природоохоронна група (UNCG) раніше у Фейсбуці оприлюднила інформацію, що майже 68% (5535 га) ділянок, виставлених на земельні торги в Херсонській області, становлять природні степи та долини річок, що охороняються відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції. Частина таких ділянок має ухил понад 5%, що забороняє їх розорювання, а також є прибережними захисними смугами річок.

За даними екоактивістів, 19 ділянок загальною площею 555,9 га належать до територій Смарагдової мережі. П’ять ділянок загальною площею 183,8 га входять до складу Національного природного парку «Олешківські піски», а одна ділянка є частиною Малого Чапельського поду - унікальної екосистеми, на яких оселяються птахи під час їх міграції.

Крім того, зі статусом "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" на аукціоні виставлена 1 лісосмуга, а три ділянки перебувають одночасно й у межах лісового фонду в складі Нижньосірогозького лісництва ДП «Каховське лісове господарство», і в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Великі Сірогози».