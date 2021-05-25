Вінничанам повернули гарячу воду

У Вінниці у вівторок, 25 травня, поновили централізоване постачання гарячої води, припинене через борги "Вінницяміськтеплоенерго" перед "Нафтогазом України".

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

"Зранку розпочали запуск котелень, тож до кінця дня послугу централізованого гарячого водопостачання підприємством «Вінницяміськтеплоенерго» буде відновлено в повному обсязі", - написав Моргунов.

За його словами, відновити постачання гарячої води вдалося у результаті перемовин міської влади із керівництвом Нафтогазу.

Як повідомлялося, 20 травня комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» вимушено припинило надання послуги гарячого водопостачання на невизначений термін у зв'язку з неможливістю придбати газ на вільному ринку через наявність у компанії заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 289 млн грн.

У КП «Вінницяміськтеплоенерго» тоді пояснили, що 20 травня втратила чинність постанова Кабінету Міністрів №867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Теплопостачальні підприємства теплокомуненерго тепер мають закуповувати природний газ для надання комунальних послуг на вільному ринку. Але щоб мати змогу обрати постачальника газу на вільному ринку, ТЕК мають повністю розрахуватися за спожите паливо перед НАК «Нафтогаз України» і закуповувати газ за умови 100% попередньої оплати.

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Заборгованість же КП «Вінницяміськтеплоенерго» перед НАК «Нафтогаз України» становить 289 млн грн.

У лютому 2021 р. був укладений Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між урядом та Асоціацією міст України. Згідно з ним, тарифи на тепло до закінчення опалювального періоду 2020/2021 років «заморожувались».

Уряд також погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, Нафтогаз та АМУ мали спільно визначити фінансові джерела для цієї компенсації і розробити відповідні законодавчі інструменти.