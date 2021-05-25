У Авакова назвали найбезпечніший регіон України

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що Житомирщина є одним із найбезпечніших регіонів України.

Про це він заявив у Житомирі під час презентації проєкту «Поліцейський офіцер громади», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Житомирщині більш безпечно, ніж у багатьох інших регіонах України. Всі 100% вбивств на території області, яких було, на жаль, 14, розкриті. Розкривається 80% пограбувань. Сумлінно несе свою роботу патрульна поліція», - зазначив Геращенко.

За його словами, безпека на вулицях міст і селищ Житомирщини - це питання не тільки роботи поліції, а також державної та місцевої влади. Заступник міністра наголосив, що за рівнем безпеки громадяни оцінюють владу, а також цей показник впливає на інвесторів, які вирішують, чи варто вклади гроші й будувати виробничі потужності на території області.

«Приклад, коли місцева влада виділяє гроші на закупівлю транспортних засобів для поліцейських офіцерів громади, означає, що міська влада Житомира розуміє, що саме від якості роботи поліції, від її мобільності, від наближеності поліцейських до громадян залежить їх безпека», - додав Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ закликав керівників громад області збільшити кількість камер відеоспотсереження на вулицях населених пунктів задля їх безпеки та допомоги поліції в розкритті злочинів.

Як повідомлялось, у нашій країні на дорогах буде встановлено до 1 червня орієнтовно 150 камер автоматичної фото- і відеофіксації.