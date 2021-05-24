На Полтавщині торік відремонтували 236 кілометрів доріг державного значення

Полтавська область є одним із лідерів програми Президента "Велике будівництво". Торік лише у цій області замінили верхній шар покриття на 236 км доріг державного значення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

У відомстві розповіли, що нині триває поточний середній та капітальний ремонт 30-кілометрової ділянки дороги Р-11.

"Вперше за останні 60 років ґрунтовно ремонтуємо дорогу Р-11 Полтава – Красноград. <...> Відколи була збудована дорога Р-11, її проїзний стан підтримувався тільки шляхом проведення ямкових ремонтів. Невдовзі 30 км маршруту будуть мати комфортне покриття, розмітку, нові дорожні знаки", - зауважили в Укравтодорі.

Дорогу на різних ділянках ремонтують компанії Onur Group Ukraine та РДС. Нижні шари дорожного одягу вже влаштовано на понад 30 км траси. Невдовзі розпочнеться укладання верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Паралельно триває проєктування інших ділянок цієї дороги, додали в Укравтодорі.

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Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг України.