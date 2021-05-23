Житомир отримав грант на 4 мільйони на електронні засоби для закладів освіти

Житомир отримав грант на 4 мільйони на електронні засоби для закладів освіти

Укрінформ
Житомир отримав 4 млн гривень гранту у рамках проєкту «Інноваційний прорив», який спрямують на оснащення електронними засобами закладів освіти.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Житомир отримав сертифікат на більш як 4 мільйони гривень. Ми подавали заявку на грантові кошти. Це Всеукраїнський проєкт «Інноваційний прорив». Гроші передбачено на освіту житомирських дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти спрямують на обладнання сучасними електронними освітніми ресурсами 15 кабінетів початкової освіти, 15 кабінетів математики, 15 кабінетів початкової освіти для інклюзивного навчання та 15 закладів дошкільної освіти.

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Сухомлин додав, що технічні засоби використовуватимуться як під час звичайних уроків, так і в умовах дистанційного навчання.

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