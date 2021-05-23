Житомир отримав грант на 4 мільйони на електронні засоби для закладів освіти

Житомир отримав 4 млн гривень гранту у рамках проєкту «Інноваційний прорив», який спрямують на оснащення електронними засобами закладів освіти.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Житомир отримав сертифікат на більш як 4 мільйони гривень. Ми подавали заявку на грантові кошти. Це Всеукраїнський проєкт «Інноваційний прорив». Гроші передбачено на освіту житомирських дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти спрямують на обладнання сучасними електронними освітніми ресурсами 15 кабінетів початкової освіти, 15 кабінетів математики, 15 кабінетів початкової освіти для інклюзивного навчання та 15 закладів дошкільної освіти.

Сухомлин додав, що технічні засоби використовуватимуться як під час звичайних уроків, так і в умовах дистанційного навчання.