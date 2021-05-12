Житомирщина отримала 11 сучасних автомобілів швидкої допомоги, які розподілять між чотирма містами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Ще 11 новеньких сучасних спеціалізованих автомобілів поповнили сьогодні автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Нова техніка на базі Citroën Jumper обладнана медичним приладдям за класом С. Також найближчим часом обласний центр отримає ще 14 "швидких" класу В. Загальна вартість техніки – майже 44 мільйони гривень. Це все стало можливим завдяки програмі Міністерства охорони здоров'я України, яка передбачає оновлення і модернізацію матеріальної бази центрам екстренки», - йдеться у повідомленні.

Житомирщина отримала 11 «швидких»/Фото: Віталій Бунечко, Facebook

Зазначається, що карети швидкої допомоги – це сучасні реанімобілі, у яких є все необхідне для надання допомоги під час транспортування хворих навіть у важкому стані. Зокрема, вони оснащені дефібриляторами та апаратами штучної вентиляції легень.

Транспортні засоби передадуть спеціалізованим бригадам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському та Коростені.

Центр екстреної медичної допомоги уже отримав 20 нових автомобілів швидкої допомоги й очікує на поставку ще 20 таких транспортних засобів.

Фото: Віталій Бунечко, Facebook