На Донеччині планують звести понад 30 об'єктів
Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів очільник Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"На період 2021-2022 років передбачено будівництво 34 об'єктів. Це об'єкти соціальної та економічної спрямованості, школи, садочки. Також будуть побудовані центри надання адміністративних послуг населенню. Передбачено будівництво індустріального парку", — поінформував Кириленко.
Також, за словами голови Донецької ОДА, у програму "Велике будівництво" буде включений басейн "Нептун". Крім того, побудують басейн "Н2О" в Краматорську.
"Це буде сучасний спортивний комплекс, побудований практично з нуля. У Лимані з'явиться комплекс велосипедного спорту, сучасний велотрек. Це тренувальна база, де надалі зможуть проводити і спортивні змагання також", — розповів Кириленко.
Як повідомляв Укрінформ, у Донецькій області на реалізацію інфраструктурних проєктів у рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році виділять близько 1 млрд грн.
Президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. У межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у "Великому будівництві-2021" сягатиме 70% від усіх об’єктів.
Фото: dn.gov.ua