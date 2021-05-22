На Донеччині планують звести понад 30 об'єктів

У Донецькій області в рамках державної програми "Велике будівництво" у 2021-2022 роках планують побудувати 34 об'єкти — це, зокрема, спортивні комплекси, а також об'єкти економічної та соціальної спрямованості.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів очільник Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"На період 2021-2022 років передбачено будівництво 34 об'єктів. Це об'єкти соціальної та економічної спрямованості, школи, садочки. Також будуть побудовані центри надання адміністративних послуг населенню. Передбачено будівництво індустріального парку", — поінформував Кириленко.

Також, за словами голови Донецької ОДА, у програму "Велике будівництво" буде включений басейн "Нептун". Крім того, побудують басейн "Н2О" в Краматорську.

"Це буде сучасний спортивний комплекс, побудований практично з нуля. У Лимані з'явиться комплекс велосипедного спорту, сучасний велотрек. Це тренувальна база, де надалі зможуть проводити і спортивні змагання також", — розповів Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, у Донецькій області на реалізацію інфраструктурних проєктів у рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році виділять близько 1 млрд грн.

Президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. У межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у "Великому будівництві-2021" сягатиме 70% від усіх об’єктів.

Фото: dn.gov.ua