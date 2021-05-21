На Полтавщині будують тунель для сільгосптехніки
Велике будівництво
Укрінформ
У Полтавській області у селі Шевченкове на автомобільній дорозі державного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка у межах програми Президента "Велике будівництво" споруджують тунель для проїзду сільськогосподарської техніки.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.
Як зазначили в ОДА, споруджуваний тунель матиме ширину понад 52 м і висоту 5,5 м. Окрім сільськогосподарської техніки, ним рухатиметься й інший транспорт.
Подібні тунелі для проїзду великогабаритної техніки покликані запобігти ризикам створення аварійних ситуацій.
Як повідомлялось, у лютому заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що цьогоріч президентська програма розвитку інфраструктури передбачає будівництво і ремонт 6 500 км доріг і 245 мостів.