В зоні торішніх пожеж на Луганщині продовжує всихати ліс

На Луганщині дедалі прогресує всихання лісових насаджень у зоні торішніх лісових пожеж.

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на Новоайдарське лісомисливське господарство, повідомила пресслужба Щастинської райдержадміністрації.

«Вже протягом декількох років відмічаємо факт погіршення санітарного стану лісових насаджень степових масивів через прогресуюче всихання як соснових, так і листяних деревостанів. Послаблені погодними умовами дерева поступово заселяються шкідниками. Спочатку це шкідники, які пошкоджують крону, далі дерева заселяються стовбуровими шкідниками», - йдеться в повідомленні.

Під час обстеження були виявлені гнізда з личинками рудого соснового пильщика, пошкодження крони пагонов'юном та ураження сосновим вертуном. Всихання соснових культур віком до 15 років носить поодинокий та груповий (2-4 дерева) характер.

Листяні насадження мають ознаки заселення стовбуровими комахами та ураження комплексом дереворуйнівних грибів.

До вибіркової санітарної рубки відведено лише загиблі всохлі дерева.

Як зазначається, із урахуванням погодно-кліматичних умов за останні роки, які особливо агресивні для насаджень степової лісорослинної зони, всихання лісових насаджень дедалі прогресує. Через це торішні пожежі саме в колишньому Новоайдарському районі набули великих масштабів.

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Як повідомлялося, торік у Луганській області вигоріли майже 30 тис. га лісу.

Фото: ndar.loga.gov.ua