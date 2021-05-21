«Помаранчевою» залишається лише одна область України

В Україні на помаранчевому рівні епіднебезпеки перебуває лише Донецька область, решта регіонів - в жовтій зоні.

Такі дані станом на 21 травня оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Згідно з ними, у Донецькій області відсоток від епідемічного порогу в області становить 101,5%. Рівень госпіталізацій в області становить 37,3 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 - 40,8% при граничному показнику 65%.

Решта регіонів та Київ віднесені до жовтого рівня епідемічної небезпеки.

За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем.

У Києві рівень госпіталізацій становить 24,2 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем 23,6% при граничному показнику 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, запроваджено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис.населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників. Він визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.