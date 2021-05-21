На Вишиванковій ході у Харкові розгорнули 100-метровий прапор України

Центром Харкова - від площі Конституції до площі Свободи - пройшла Вишиванкова хода, яка зібрала понад тисячу учасників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Організатор Вишиванкової ходи - Харківське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта", і це традиційно. Ми, члени об'єднання, святкуємо цей день з 2012 року, коли в Харкові все тільки починалося. Кожного року людей приходило все більше - у вишиванках, з рушниками, квітами, у національному вбранні. Сьогодні прийшли понад 1 тисячу людей", - розповіла координатор ходи, доктор політичних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, депутат Харківської обласної ради Галина Куць.

У центрі Харкова відбулася Вишиванкова хода / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Галина Куць нагадала, що минулого року свято вишиванки не відбулося через карантин.

"Але цього року ідею зібрати ходу підказала саме карантинна ситуація. Великого скупчення учасників у одному місці в нас не було, люди пройшли центром міста у масках та з додержанням дистанції, це було безпечно", - запевнила координатор ходи.

Учасники акції пронесли центром Харкова прапор України завдовжки 100 метрів та скандували патріотичні гасла.

Да даними відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, порядок під час ходи забезпечували 180 поліцейських. Інцидентів не було.