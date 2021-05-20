На Донеччині провели акцію «Народжені у вишиванках», в рамках якої понад 200 вишиванок, створених місцевими майстринями, передали для немовлят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Традиційну акцію «Народжені у вишиванках» вже вп'яте провели у Донецькій облдержадміністрації до Дня вишиванки… Цього року понад 200 вишиванок, створених місцевими майстринями, було передано для малечі з усіх міст області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою акції є популяризація символу українського народу – вишиванки, виховання поваги до нього з раннього дитинства, відновлення традиції дарування немовлятам вишиванок як оберегів.

На Донеччині понад 200 вишиванок передали для немовлят Фото: Донецька ОДА

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Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОДА Тетяна Тюріна подякувала майстриням, які вже п'ять років дарують дітям красу і радість. «Саме тому Донецька ОДА підготувала сьогодні подарунки та фотопортрети майстринь. Проєкт зі створеннями портретів започатковуємо сьогодні, і сподіваємось, що незабаром усі майстрині області отримають свої портрети», - зазначила вона.

Як повідомлялося, День вишиванки - свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення - щороку в третій четвер травня. У 2021 році воно припадає на 20 травня.