У Калуші створили 11-метровий «Рушник єдності» та встановили національний рекорд

У Калуші на Прикарпатті студенти та викладачі коледжу створили та розгорнули «Рушник єдності», встановивши національний рекорд за його довжиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Калуський коледж культури і мистецтва у Фейсбуці.

«Визначна мить для студентів та викладачів коледжу мистецтва, для міста Калуш та для України. Рушник єдності ввійде до Національного реєстру рекордів України», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Калуської міської ради, «Рушник єдності», який урочисто розгорнули у середмісті, має довжину 11 метрів і 1 метр ширини. Його виготовили студенти та викладачі місцевого коледжу технікою «фелтинг» (валяння вовною) з використанням орнаментальної символіки різних етнографічних груп України.

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Автори рушника стверджують, що в основі цієї техніки лежить властивість натуральної вовни «звалюватися» або утворювати повсть. Деякі легенди припускають, що перший валяний килим з’явився ще на Ноєвому ковчезі. Нині техніку валяння використовують для створення картини, об’ємних іграшок, одягу, аксесуарів, малюнків на шовку або повсті.

Найдовший рушник України творили пів року.