Трохи дощитиме і прогріє до +26°: якою буде погода на вихідні

У п’ятницю, 21 травня, у більшості областей Україні опадів не очікується, температура повітря вдень 15-20°, а на сході та південному сході до 25° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«21 травня мінлива хмарність. У більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 6-11°, в західних областях 3-8° тепла, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та Київській області 21 травня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі близько 10°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У наступні два дні, 22-23 травня, в Україні збережеться мінлива хмарність. У суботу, 22 травня, синоптики обіцяють без опадів, лише вдень на північному заході та південному сході країни місцями невеликі дощі. 23 травня у західних та північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

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Температура вночі 22 травня 5-10°, 23 травня 9-14°; вдень 19-24°, на південному сході країни 21-26°.

У столичному регіоні 22 травня без опадів; 23 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 22 травня 5-10°, 23 травня 9-14°; вдень 19-24°.

Упродовж 24-25 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха погода, денна температура підвищиться на 2-4°.

Зокрема, 24 травня вночі у північних, центральних областях, в Карпатах та на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів. 25 травня без опадів, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-15° (24 травня у західних областях 6-12°); вдень 24 травня 19-24°, у південних та східних областях 22-27°, 25 травня в Україні підвищення денної температури на 2-4°.

У Києві 24-25 травня без опадів, лише вночі 24 травня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 9-14°; вдень 24 травня 19-24°, 25 травня 21-26°.