Кличко: 120 міст можуть залишитися без гарячої води, а з жовтня – вся Україна без опалення

Уже в травні 120 міст і 5 млн громадян України можуть залишитися без гарячої води, а з жовтня - все населення без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз України» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці.

«Як голова Асоціації міст України хочу висловити позицію представників місцевого самоврядування. Сьогодні склалася критична ситуація. Із 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом «покладення спеціальних обов’язків». Такий режим передбачав обов’язковість постачання газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у Нафтогазу чи інших постачальників за ринковими умовами. НАК «Нафтогаз» вже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАКу», – сказав Кличко.

За його словами, це призведене до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також – до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень.

Він нагадав, що 9 лютого цього року між урядом, Нафтогазом, НКРЕКП та Асоціацією міст України був укладений Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов’язання: тарифи на послуги постачання тепла та гарячої води протягом опалювального сезону не зросли. А також було забезпечене безперебійне надання цих послуг споживачам.

Утім, за даними Кличка, уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. Зокрема, не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. А також арештовують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати.

«Ми, представники місцевого самоврядування, вимагаємо: негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств та припинити нарахування непомірних штрафних санкцій; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади; гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, що врахована в діючих тарифах на тепло та гарячу воду для населення; ухвалити законопроєкт, що забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий природний газ, списання штрафних санкцій та відшкодування різниці в тарифах. Ці питання необхідно вирішити невідкладно! Не можна залишати людей без послуг і перекладати на місцеві бюджети витрати, які вони не зможуть покрити!» – наголосив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» з 20 травня вимушено припиняє гаряче водопостачання на невизначений термін у зв'язку з неможливістю придбати газ на вільному ринку через наявність у компанії боргів перед Нафтогазом.

Дія спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання припиняється у четвер, 20 травня. Про це на засіданні уряду 19 травня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що скасування ПСО для тепловиків дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» заявляє про необхідність швидкої реструктуризації боргів підприємств теплоенергетики, що виникли через економічно необґрунтовані тарифи.

Фото: kiev.klichko.org