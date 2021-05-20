У Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, де зберігається пальне - розгерметизувалася ємність з дизельним паливом з подальшим розливом і загорянням.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«О 07:32 20 травня на спецлінію 101 надійшов дзвінок про те, що на території товариства з обмеженою відповідальністю на вул. Індустріальній м Миколаєва виникла пожежа. За підвищеним номером виклику направлені відділення 2, 3, 4 та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю з'ясувалось, що сталась розгерметизація ємності з дизельним паливом з подальшим розливом», - йдеться у повідомленні.

О 08:18 пожежа ліквідована на площі 100 кв.м. До гасіння залучалось 10 одиниць техніки ГУ ДСНС та 45 рятувальників.

Під час пожежі була загроза розповсюдження вогню на інші ємності. Вогнеборці запобігли цьому та загасили вогонь в найкоротший термін.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області