На Дніпропетровщині зводять новий двоповерховий дитсадок

У Дніпропетровській області, у селі Старі Кодаки, за програмою Президента "Велике будівництво" зводять з нуля двоповерховий дитсадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в облдержадміністрації.

"Зведена "з нуля" яскрава будівля прикрашає центр села. На часі – внутрішнє оздоблення та благоустрій", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Зазначається, що раніше дитсадка у Старих Кодаках взагалі не було. Батькам доводилось возити дітей до міста. Новий садочок зможе прийняти 80 малюків.

"Дитсадок будуємо за сучасними технологіями. Він із «теплим» фасадом. Стінам додали яскравих деталей. Всередині завершуємо прокладати комунікації: воду, електрику, тепло. Монтуємо потужну вентиляцію. Все відповідає стандартам", – сказав представник підрядника Євген Клоченко.

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Як повідомлялось, у лютому заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що цьогоріч президентська програма розвитку інфраструктури передбачає будівництво і ремонт 6 500 км доріг і 245 мостів, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях. Також стартує розбудова 16 регіональних аеропортів та програма "Велика реставрація" культурних пам'яток.