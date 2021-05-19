Україну за кілька годин накриють грози
Укрінформ
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про грози, які триватимуть до кінця доби.
Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Телеграмі.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 19 травня в Україні, крім західних областей, грози", - ідеться у повідомленні.
У Києві та Київській області у найближчі три години також очікуються грози, які триватимуть до кінця доби.
Як повідомляв Укрінформ, 19 травня ДСНС попередила, що на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвня води, можливі підтоплення.