Україну за кілька годин накриють грози

Україну за кілька годин накриють грози

Укрінформ
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про грози, які триватимуть до кінця доби.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомляє у Телеграмі.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 19 травня в Україні, крім західних областей, грози", - ідеться у повідомленні.

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У Києві та Київській області у найближчі три години також очікуються грози, які триватимуть до кінця доби.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня ДСНС попередила, що на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвня води, можливі підтоплення.

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